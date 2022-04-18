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Босер сыграет с «Далласом». Форвард пропустил 5 матчей «Ванкувера» из-за травмы руки

Нападающий Брок Босер сыграет за «Ванкувер» с «Далласом» 19 апреля. 25-летний хоккеист в последний раз выходил на лед 4 апреля в матче с «Вегасом» (2:3 ОТ).

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