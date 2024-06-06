Сергей Собянин: Начался прием заявок на конкурс «Московская реставрация»

Жюри будет оценивать как результаты реставрации, так и интеграцию объекта в городскую среду В столице стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация», информирует в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
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