Cornell rape accuser facing threats over lawsuit, attorney says

The ex-Cornell University student who alleges she was raped by seven fraternity members has been threatened to drop her lawsuit, her attorney said.
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