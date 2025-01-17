Развитие мусорной реформы обсудили в парламенте Карелии

Генеральный директор КЭО Владимир Иванов озвучил итоги работы регионального оператора по вывозу мусора за 2023-2024 годы Развитие мусорной реформы и итоги работы КЭО обсудили 16 января на заседании Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Законодательного собрания Республики Карелия.