5 архитектурных решений для частных домов, которые нам не мешало бы перенять у американцев

Елена ЖариковаНедвижимостьПодписаться5 архитектурных решений для частных домов, которые нам не мешало бы перенять у американцев В Соединенных Штатах Америки и Канаде частное жилье пользуется куда большей популярностью, нежели в странах Старого Света.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВладимир Алтайцевсоветы хорошие, но для этого надо иметь очень большой дом, чтобы иметь закрытые кладовки,дополнительные санузлы и прочее. Но такой дом и отапливать надо, а это в копеечку влетает в нашем климате.Ответить6 час.
Свежие комментарии