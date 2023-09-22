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5 архитектурных решений для частных домов, которые нам не мешало бы перенять у американцев

5 архитектурных решений для частных домов, которые нам не мешало бы перенять у американцев

В Соединенных Штатах Америки и Канаде частное жилье пользуется куда большей популярностью, нежели в странах Старого Света.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
советы  хорошие, но для  этого надо иметь  очень большой  дом, чтобы иметь закрытые кладовки,дополнительные санузлы и прочее. Но такой  дом и отапливать надо, а  это в  копеечку влетает в нашем климате.
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