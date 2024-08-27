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Новости Омска

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Власти заявили, что проблема дефицита мест в детских садах города решена

Власти заявили, что проблема дефицита мест в детских садах города решена. По словам министра образования региона Ивана Кротта, сейчас в Омске более 1,6 тыс.

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