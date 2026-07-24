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Царьград

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В Перми судят троих курьеров-мошенников, обманувших 14 пенсионеров на 36 млн

В Перми судят троих курьеров-мошенников, обманувших 14 пенсионеров на 36 млн

В Перми завершено предварительное расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве. Обвинение предъявлено трем местным жителям 2005, 1975 и 1972 годов рождения.

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