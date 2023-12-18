Суд отправил под стражу обвиняемых в покушении на убийство на Сходненской

С учетом позиции Тушинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу обвиняемых по уголовному делу о покушении на убийство и причинении вреда здоровью двум мужчинам в торговом центре на Сходненской.
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