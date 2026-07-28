Москвич с тремя "100" по ЕГЭ не поступил на бюджет: Понял не сразу

Блестяще сдавший ЕГЭ москвич не прошёл на бюджет. Причина кроется в "чужих олимпиадных бонусах".Выпускник с 310 баллами ЕГЭ не прошёл на бюджет из-за чужих олимпиадных бонусов - москвич с тремя "100" по ЕГЭ, к его большому удивлению, не поступил, оказавшись лишь 93-м месте.