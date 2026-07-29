Внесудебную прослушку телефонов требуют ввести в Японии

Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) намерена добиться от правительство введения практики «административной прослушки», которая позволила бы осуществлять широкое наблюдение за коммуникациями в целях национальной безопасности без необходимости получения судебного ордера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии