СП: что ждет Абхазию – гражданская война или объединение с Грузией

В Абхазии вновь возникли беспорядки. Хотя было объявлено о переносе обсуждения документа о российских инвестициях, недовольные организовали массовые протесты, захватив парламент и правительственные здания.
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