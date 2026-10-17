С утра 19 октября в Иркутске будет ограничено движение транспорта по улице Левитана. Ограничения вводят с 9:00 19 октября, это будет понедельник.
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