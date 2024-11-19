Состоялся выход Pathfinder: Wrath of the Righteous – Game of the Year Edition со всеми дополнениями Owlcat...

Состоялся выход Pathfinder: Wrath of the Righteous – Game of the Year Edition со всеми дополнениямиOwlcat Games выпустила версию “Игра года” в дополнение к последнему обновлению для своей игры Pathfinder: Wrath of the Righteous.
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