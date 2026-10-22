На Украине сообщили о гибели капитана 12-й бригады армейской авиации ВСУ Виталия Дору. В некрологе указано, что 57-летний летчик Ми-8 погиб после неудачной попытки перехватить БПЛА «Герань».
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