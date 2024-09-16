Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на инцидент с Алексеем Миранчуком в МЛС. В расстановке на воскресную игру с «Нэшвиллом» пресс-служба «Атланты Юнайтед» не разместила российский флаг напротив фамилии футболиста.
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