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Митрофанов: «Отсутствие флага напротив фамилии Миранчука — глупость полнейшая»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на инцидент с Алексеем Миранчуком в МЛС. В расстановке на воскресную игру с «Нэшвиллом» пресс-служба «Атланты Юнайтед» не разместила российский флаг напротив фамилии футболиста.

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