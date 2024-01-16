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Парламентская газета

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Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении подростков в Белгороде

Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении подростков в Белгороде

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у руководителя Следственного управления по Белгородской области доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после нападений подростков на прохожих в Белгородской области, сообщается в соцсетях ведомства.

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Комментарии
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Evgeny Ku
Вот же любители размазывать сопли по тарелке ! Жуковых России не хватает. А с современными говорунчиками, интеллигентиками и торгашами толку не будет. Вот может Бастрыкин  сдвинет дело с мёртвой точки ? А что же мужики с Белгорода ? Жопки прижали и в кусты ??? Не позор ли ??? Так скоро и ваших жён у вас на глазах всякая нечисть трах.ть будет ......
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