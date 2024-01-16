Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении подростков в Белгороде

Evgeny Ku

Вот же любители размазывать сопли по тарелке ! Жуковых России не хватает. А с современными говорунчиками, интеллигентиками и торгашами толку не будет. Вот может Бастрыкин сдвинет дело с мёртвой точки ? А что же мужики с Белгорода ? Жопки прижали и в кусты ??? Не позор ли ??? Так скоро и ваших жён у вас на глазах всякая нечисть трах.ть будет ......