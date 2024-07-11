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Царьград

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В КТТУ объяснили, почему кондиционеры работают не во всём транспорте. Спойлер: во всём виновата жара

В КТТУ объяснили, почему кондиционеры работают не во всём транспорте. Спойлер: во всём виновата жара

Система охлаждения не всегда может справиться с нагрузками при аномальных температурах.Жителям Краснодара ответили на злободневный вопрос, почему кондиционеры летом работают далеко не во всём общественном транспорте.

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