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WP: глава ЦРУ предупредил ФСБ и СВР о последствиях из-за «гаванского синдрома» у дипломатов США

WP: глава ЦРУ предупредил ФСБ и СВР о последствиях из-за «гаванского синдрома» у дипломатов США

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в ходе своего визита в Москву обсудил с руководством ФСБ и СВР так называемый «гаванский синдром», которым страдают американские дипломаты, и предупредил о последствиях для России.

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