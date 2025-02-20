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Новая схем развода пенсионеров: Как приезжий накалыват пенсионеров на большие суммы за установку Windows и MS Office

Новая схем развода пенсионеров: Как приезжий накалыват пенсионеров на большие суммы за установку Windows и MS Office

Avia.pro - СМИ   «У вас видите, ошибка. Надо устранять»: Краснодарский "специалист": приезжий мастер "переустановил" Windows и MS Office пенсионеру за 63 тысячи рублей "Железо у вас слабое, а я — сильный мастер" Старый добрый способ наживы на пожилых людях снова в деле! В Краснодаре один находчивый приезжий "айтишник" с бородой решил, что переустановка Windows — это искусство, за которое можно взять сумму, сравнимую с квартальной пенсией.

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