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Суд на Украине “конфисковал” имущество сына Януковича в российских Донецке и Крыму

Суд на Украине “конфисковал” имущество сына Януковича в российских Донецке и Крыму

Украинский центр противодействия коррупции сообщил, что Апелляционная палата высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины поддержала конфискацию имущества Александра Януковича в Крыму и Донецке.

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