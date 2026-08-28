Взрывной волной выбило десятки окон: вражеский дрон атаковал магазин и поликлинику в Подмосковье

Здание магазина сети "Магнит" и расположенное рядом медицинское учреждение получили повреждения в результате утренней атаки беспилотника в Павловском Посаде, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев .
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