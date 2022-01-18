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На военной базе ЮВО в Армении стартовал отборочный этап конкурса полевой выучки «Танковый биатлон»

На военной базе ЮВО в Армении стартовал отборочный этап конкурса полевой выучки «Танковый биатлон»

Экипажи танков Т-72Б выполнят упражнения по вождению танков с преодолением препятствий, поразят различные типы мишеней на удалении от 900 до 2200 м управляемым снарядом, штатным снарядом и боеприпасами крупнокалиберного пулемета «Корд».

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