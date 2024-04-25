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Перспективная подлодка П-750Б «Сервал»: фантастика или реальность?

Перспективная подлодка П-750Б «Сервал»: фантастика или реальность?

Согласно замыслу, «Сервал» способен наносить удары по стационарным береговым объектам, бороться с кораблями и подлодками противника, осуществлять патрулирование и скрытную транспортировку разведывательно-диверсионных групп.

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