Перспективная подлодка П-750Б «Сервал»: фантастика или реальность?

Согласно замыслу, «Сервал» способен наносить удары по стационарным береговым объектам, бороться с кораблями и подлодками противника, осуществлять патрулирование и скрытную транспортировку разведывательно-диверсионных групп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии