$NQ $ES — WEEKLY REVIEW & FORWARD PLAN | Aug 25-29 → Sep 1-5, 20 E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! SalahTataouine WEEKLY REVIEW — WHAT THE MARKET TOLD US (Aug 25-29) NQ closed its 3rd consecutive OTF Lower week — a disciplined, structured decline from the August highs.
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