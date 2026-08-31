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АиФ Кухня

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Ведро ежевики для заготовок и десертов. 8 лучших идей для фиолетовой ягоды

Ведро ежевики для заготовок и десертов. 8 лучших идей для фиолетовой ягоды

Ежевика — одна из последних летних сладких ягод. Позже созревают уже рябина, калина да клюква, ягоды, которые сложно есть в свежем виде без добавок.

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