Ведро ежевики для заготовок и десертов. 8 лучших идей для фиолетовой ягоды

Ежевика — одна из последних летних сладких ягод. Позже созревают уже рябина, калина да клюква, ягоды, которые сложно есть в свежем виде без добавок.
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