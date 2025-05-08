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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Траджан Лэнгдон о составе на следующий сезон: «Предпочитаю быть терпеливым и развивать молодых игроков»

Команде, которая показала огромный прогресс в сезоне, предстоят переговоры со свободными агентами Маликом Бизли, Тимом Хардуэем, Полом Ридом и Деннисом Шредером.

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