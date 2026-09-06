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Газета.ру

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Захарова ответила на требование Японии убрать монумент Победы в Хабаровске

Захарова ответила на требование Японии убрать монумент Победы в Хабаровске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требование Японии демонтировать монумент Победы в Хабаровске равносильно тому, чтобы потребовать от ветра не дуть.

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