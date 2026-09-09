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Происшествия

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Полицейские в подмосковных Химках задержали молодого человека, который похищал дорогостоящие компьютерные процессоры в пункте выдачи заказов

Полицейские в подмосковных Химках задержали молодого человека, который похищал дорогостоящие компьютерные процессоры в пункте выдачи заказов

В УМВД России по г.о. Химки от предпринимателя поступили заявления о том, что неизвестные в пунктах выдачи заказов неоднократно заменяли новые компьютерные процессоры на неисправные аналоги.

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