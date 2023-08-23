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Захарян из “Реал Сосьедад” включен в заявку на чемпионат Испании по футболу

Захарян из “Реал Сосьедад” включен в заявку на чемпионат Испании по футболу

© РИА Новости 21 августа в пресс-службе “Реал Сосьедад” сообщили, что для дебюта Захаряна в матче с “Лас-Пальмасом” “все готово”, но решение будет принимать тренер.

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