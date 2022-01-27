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Как ухаживать за кожей в холодный период

Как ухаживать за кожей в холодный период

В зимнее время многие люди сталкиваются с проблемой сухих локтей. Но если у вас чувствительная, склонная к сухости кожа, а еще и работаете в офисе, то, вероятнее всего, вы сталкиваетесь с этой бедой постоянно, а не только в холодное время года.

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