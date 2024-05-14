Борис Кубай рассказал о зарождении тайфунов в Приморье

Сезон зарождения тайфунов в Тихом океане начался, заявил глава Примгидромета Борис Кубай. «В приэкваториальной зоне наблюдается активизация процессов зарождения вихрей, которые в конкурентной борьбе пытаются стать полноценными барическими образованиями, - рассказал главный синоптик.
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