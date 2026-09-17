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Курские новости

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В Курской области введут должность уполномоченного по правам участников СВО

В Курской области введут должность уполномоченного по правам участников СВО

Уполномоченный будет работать напрямую с семьями бойцов, помогать с документами, льготами и в ситуациях, когда люди не знают, куда обратиться.

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