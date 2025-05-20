НАТО оказало Украине «медвежью услугу», заставив ее стать миниатюрной европейской военной силой. Как отметили журналисты, действуя без чьих-либо указаний, страна нашла бы лучший способ укрепления своих боевых возможностей и развития других сфер.
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