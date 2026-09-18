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Уход из «Уральских пельменей», потеря отца и своя дорога: как живёт Вячеслав Мясников

Уход из «Уральских пельменей», потеря отца и своя дорога: как живёт Вячеслав Мясников

Вячеслав Мясников много лет был одним из тех, на ком держались «Уральские пельмени»: его песни под гитару знала вся страна.

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