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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области развивается бильярдный спорт

В Рязанской области развивается бильярдный спорт

Так, более 1,7 тысяч человек в регионе занимаются данным видом спорта. Также в Рязанской области действуют три отделения: в Школах олимпийского резерва Рязани «ЦСК» и «Фаворит» и в Касимове в спортшколе «Лидер».

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