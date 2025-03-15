В Рязанской области развивается бильярдный спорт

Так, более 1,7 тысяч человек в регионе занимаются данным видом спорта. Также в Рязанской области действуют три отделения: в Школах олимпийского резерва Рязани «ЦСК» и «Фаворит» и в Касимове в спортшколе «Лидер».
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