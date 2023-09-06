Колонны военной техники ВС Азербайджана движутся к армянской границе

Alex Немо

Неправильная адресовка. Там везде уши султана высвечиваются. Идея Великого Турана не воплотится в жизнь пока Азербайджан не под контролем султана. А значит нужно (уничтожить население, - зачёркнуто) присоединить территории между Азербайджаном и Турцией к Азербайджану, то есть армянские территории должны быть зачищены. Так что у армян теперь выбор - или быстренько скинуть пшиняна с его идеей проамериканской политики (ну на хрен они не нужны Америке, своих проблем хватает в тихоокеанском регионе) и начать вести себя по-людски в отношении России и остальных союзников, или исчезнуть с карты мира и списка мировых национальностей. Времени у них неделя в лучшем случае. Их иуда пшинян уже отозвал представителя из ОДКБ, так что помощи, как в прошлый раз получил Казахстан, не будет. Жаль конечно, они же, как бы то ни было, христиане, в большинстве своём, хоть и не канонические православные. Ну а американцы будут просто не мешать турку разжигать ещё один костёр рядом с Россией, и при этом тыкать пальцем со всех экранов, утюгов и информационных ресурсов - Россия не помогает своим союзникам...