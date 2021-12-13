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Академик Зверев объяснил, почему выступает против вакцинации детей от коронавируса

Академик Зверев объяснил, почему выступает против вакцинации детей от коронавируса

Коронавирусом болеют только дети, у которых имеются серьезные нарушения здоровья. Однако их нет смысла прививать от COVID-19, так как прививки от других болезней им тоже не делают по причине невозможности спрогнозировать итог данной процедуры.

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