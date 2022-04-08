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Внутренний туризм стал необычайно популярен, но звезд с неба не хватает

Внутренний туризм стал необычайно популярен, но звезд с неба не хватает

Интерес россиян к родному краю резко вырос. Согласно данным компании МТС, полученных на основе анализа больших данных (big data), число российских туристов, посетивших регионы страны в марте 2022 года, выросло на 13% по сравнению с февралем.

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