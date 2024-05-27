Сорока: в ЛНР в массовых захоронениях находятся останки 1000 мирных жителей

Останки более тысячи жителей Луганской Народной Республики (ЛНР), погибших при обстрелах ВСУ, могут находиться в массовых захоронениях на территории Северодонецкой агломерации, рассказала омбудсмен ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока.