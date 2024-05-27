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Сорока: в ЛНР в массовых захоронениях находятся останки 1000 мирных жителей

Сорока: в ЛНР в массовых захоронениях находятся останки 1000 мирных жителей

Останки более тысячи жителей Луганской Народной Республики (ЛНР), погибших при обстрелах ВСУ, могут находиться в массовых захоронениях на территории Северодонецкой агломерации, рассказала омбудсмен ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока.

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