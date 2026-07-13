Агент Тюкавина: «Думаю, Костя может поехать в Саудовскую Аравию, но уже после 30 лет»

Алексей Сафонов, агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном переходе футболиста в клуб из Саудовской Аравии на фоне трансфера полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли».
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