The Telegraph делится деталями плана ЕС по «отвоеванию Черного моря у России».Как сообщает газета, Брюссель представил трехстороннюю стратегию по противодействию маневрам Москвы, защите торговли и подготовке к войне.
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