Никто, если не он: Байден рушит шансы демократов на выборах-2024

Обвинения американского президента и его семьи в коррупционных схемах бьют по шансам демократов победить на выборах в 2024-м, поскольку среди «синих» сейчас нет сильных кандидатов, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
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