Помогавший РФ Мартиндейл заявил, что не встретил на Украине шпионов из США

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории, заявил РИА Новости, что не встретил на Украине ни одного гражданина США, которого можно было бы заподозрить в причастности к сбору разведданных.