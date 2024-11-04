Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории, заявил РИА Новости, что не встретил на Украине ни одного гражданина США, которого можно было бы заподозрить в причастности к сбору разведданных.
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