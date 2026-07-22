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Царьград

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Popular Science: в США найден новый вид безглазых пещерных рыб

Popular Science: в США найден новый вид безглазых пещерных рыб

В Алабаме, США, обнаружен новый вид безглазых пещерных рыб Demogorgonichthys arcanus. Вид настолько генетически уникален, что его отнесли к отдельному роду, сообщает Popular Science.

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