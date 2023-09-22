Крым может атаковать флот НАТО. Чем еще угрожает британец Уоллес

t

tatyanadavydkina

Крым уникален. Вооружение стоящее на нем может отразить любую атаку. Эти огромные посудины американские могут "нечаянно" утонуть не успев сделать даже выстрела. А наша Балаклава - это вообще необыкновенна. Недаром американцы так рвутся в Крым. Кто им владеет тот владеет Черным морем.