Политолог Карине Геворгян, общаясь, надо заметить, не с российским, а с белорусским СМИ — информагентством «БелТА» — подняла очень важную тему: «Давайте подождем немножко.
Крым может атаковать флот НАТО. Чем еще угрожает британец Уоллес
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
t
tatyanadavydkina
Крым уникален. Вооружение стоящее на нем может отразить любую атаку. Эти огромные посудины американские могут "нечаянно" утонуть не успев сделать даже выстрела. А наша Балаклава - это вообще необыкновенна. Недаром американцы так рвутся в Крым. Кто им владеет тот владеет Черным морем.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии