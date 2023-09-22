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Крым может атаковать флот НАТО. Чем еще угрожает британец Уоллес

Крым может атаковать флот НАТО. Чем еще угрожает британец Уоллес

  Политолог Карине Геворгян, общаясь, надо заметить, не с российским, а с белорусским СМИ — информагентством «БелТА» — подняла очень важную тему: «Давайте подождем немножко.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Крым уникален. Вооружение стоящее на нем может отразить любую атаку. Эти огромные посудины американские могут &quot;нечаянно&quot; утонуть не успев сделать даже выстрела. А наша Балаклава - это вообще необыкновенна. Недаром американцы так рвутся в Крым. Кто им владеет тот владеет Черным морем.
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