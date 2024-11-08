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Практика избавления: почему перед новым годом важно выбросить из дома старые вещи

Практика избавления: почему перед новым годом важно выбросить из дома старые вещи

Практика избавления: почему перед новым годом важно выбросить из дома старые вещи Алёна ЮрьеваНаступление Нового года символизирует обновление и начало нового этапа, поэтому подготовка к празднику — это не только украшение дома и покупка подарков, но и очистка пространства от ненужных вещей.

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