Практика избавления: почему перед новым годом важно выбросить из дома старые вещи Алёна ЮрьеваНаступление Нового года символизирует обновление и начало нового этапа, поэтому подготовка к празднику — это не только украшение дома и покупка подарков, но и очистка пространства от ненужных вещей.