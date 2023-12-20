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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Дюков: «Мы не можем играть, а Израиль и Палестина могут. Задали вопрос коллегам, почему такая разница. В ответ они развели руками»

Александр Дюков: «Мы не можем играть, а Израиль и Палестина могут. Задали вопрос коллегам, почему такая разница. В ответ они развели руками»

– Чем отличается ситуация между Россией и Украиной от ситуации с Палестиной и Израилем? Вы задавали такой вопрос? – Мы не можем играть, а Израиль и Палестина могут.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Надо уже принять для себя, что МОК - это не международная организация, а придаток США. Соответственно более не обращать внимание на выступления со стороны МОК и интенсифицировать работу по созданию новой международной спортивной организации взамен МОК.
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