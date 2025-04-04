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Царьград

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Доля России на рынке подсолнечного масла в Центральной Азии под угрозой из-за Казахстана: мнение эксперта

Доля России на рынке подсолнечного масла в Центральной Азии под угрозой из-за Казахстана: мнение эксперта

Однако Россия до сих пор является крупнейшим поставщиком подсолнечного масла для ряд стран Азии и Африки.

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