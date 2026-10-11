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Мировое обозрение

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Минимум 12 человек погибли, 309 пострадали при ударе по аэропорту Эр-Рияда

Минимум 12 человек погибли, 309 пострадали при ударе по аэропорту Эр-Рияда

Главное в тезисах: Тезис 1: Минимум 12 человек погибли и 309 пострадали в результате ракетного удара по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде.

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