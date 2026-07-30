Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 564 подписчика

Синоптики зафиксировали новые температурные рекорды на Урале и в Сибири

Синоптики зафиксировали новые температурные рекорды на Урале и в Сибири

На Урале и в Сибири наблюдается аномальная жара с новыми рекордами. Главные синоптики, включая Александра Ильина и Марину Макарову, объясняют, как воздух из Аравии и центральной Азии перемещается в Россию, достигая 35-36 градусов в регионах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии