Синоптики зафиксировали новые температурные рекорды на Урале и в Сибири

На Урале и в Сибири наблюдается аномальная жара с новыми рекордами. Главные синоптики, включая Александра Ильина и Марину Макарову, объясняют, как воздух из Аравии и центральной Азии перемещается в Россию, достигая 35-36 градусов в регионах.